- Andi Moisescu este de 11 sezoane, jurat la „Romanii au talent” și unul dintre cele mai indragite apariții de pe micul ecran. La masa juriului, alaturi de acesta, se afla Andra, Florin Calinescu și Alexandra Dinu. Juratul de la Pro TV este casatorit cu Olivia Steer și au impreuna doi copii. Andi Moisescu…

- Bulgaria a deschis sezonul de schi 2021, dupa ce a ieșit din lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat. In lunile urmatoare se vor afla pe lista destinațiilor turistice Grecia, Romania, Turcia, Egiptul,...

- Telespectatorii Pro TV asteapta cu nerabdare sezonul cu numarul 11 Romanii au talent. Producatorii show-ului anunta surprize de zile mari, dar si o premiera, dupa 10 ani. Iata ce se schimba si cand debuteaza noile editii. Totul despre sezonul 11 Romanii au talent Andi Moisescu, Andra, Florin Calinescu…

- Calatoriile vor fi reluate in acest an, dar intr-un ritm mai lent. Situația va reveni la normal abia in urmatorii doi ani, sunt de parere specialiștii din turism. Mai multe destinații sunt...

- Romanii care se intorc din strainatate, de la lucru, pot obține fonduri europene de cate 40.000 de euro sau 50.000 de euro pentru ferme in Romania, prin linia de finanțare „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, pentru care s-a anunțat oficial perioada de inscrieri. Agenția pentru Finanțarea…

- Ce fructe trebuie sa consumi special pentru sezonul rece? Meniul tau trebuie sa varieze și sa fie eficient pentru ca organismul sa poata lupta cu bacteriile și virozele momentului. Ce trebuie ca mananci mai des? Fructe pe care trebuie sa le consumi in sezonul rece Organismul tau are nevoie de un suport…

- Guvernul s-a aratat deschis la propunerea patronatelor din HoReCa privind majorarea de la 50% la 80% a limitei de timp pana la care angajatorii din domeniu pot reduce programul de lucru al salariatilor pentru a se califica la schema de subventionare a salariilor angajatilor prin programul de "munca…

- Agentiile de turism si tour-operatorii din Romania si-au scos ofertele pentru decembrie, luna Craciunului si a Revelionului. Pandemia de coronavirus din acest an a afectat foarte mult sectorul de turism, insa cei care au stiut sa se adapteze cel mai bine au iesit castigatori.