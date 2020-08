Stiri pe aceeasi tema

- The Umbrella Academy se intoarce cu un nou sezon pe 31 iulie 2020, pe Netflix. Actorii care se vor intoarce in serial sunt Ellen Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher și Justin Min. Netflix spune ca in sezonul acesta vom auzi piese de la Billie Eilish,…

- Imelda Staunton este a treia actrita care o interpreteaza pe regina Elizabeth a II-a dupa Claire Foy si Olivia Colman. Aceasta va reveni in ultimul sezon, la fel ca Lesley Manville, care o va interpreta pe printesa Margaret. Sezonul 6 se incheie la inceputul anilor 2000. Citeste si: Netflix…

- Imelda Staunton, a treia actrita care o interpreteaza pe regina Elizabeth a II-a dupa Claire Foy si Olivia Colman, va reveni in ultimul sezon, la fel ca Lesley Manville, care o va interpreta pe printesa Margaret. Sezonul 6 se incheie la inceputul anilor 2000. Succes de critica dar si de public, "The…

- Dupa ce Netflix a anunțat ieri faptul ca noul sezon, al cincilea, iși va lansa prima parte pe 21 august, astazi platforma de streaming a anunțat ca Lucifer va avea și un aș șaselea sezon. Acesta va fi „Ultimul, ultimul”, așa cum scrie in descierea anunțului. In momentul in care Netflix a preluat drepturile…

- Platforma de streaming Netflix ofera o multime de seriale pentru toate gusturile. Comedie, drama, thriller, actiune, aventura, seriale fantastice si science-fiction – orice iti doresti sa vizionezi. Pentru a te ajuta sa alegi serialul care sa te tina in suspans in fiecare seara, am creat o lista cu…

- Guvernul austriac a aprobat gazduirea primelor doua curse de Formula 1 din acest sezon. Cele doua curse, programate pentru datele de 5 și 12 iulie, ar urma sa aiba loc fara spectatori, pe circuitul Red Bull Ring din Spielberg. Sezonul ar urma sa continue cu Marele Premiu al Ungariei, la Budapesta, pe…

- The Umbrella Academy se intoarce cu un nou sezon pe 31 iulie 2020, pe Netflix. Actorii care se vor intoarce in serial sunt Ellen Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher și Justin Min. Anunțul a fost facut prin intermediul unui clip filmat de actori de acasa,…