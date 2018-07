Sezon Estival 2018: Au inceput sa curga amenzile pentru restaurante pe litoral

Stiri pe aceeasi tema

- Optsprezece unitati pe litoral au fost amendate de inspectorii sanitar veterinari si pentru siguranta alimentelor in ultima saptamana, valoarea totala a sanctiunilor fiind de 36.000 de lei, iar un depozit alimentar a fost inchis. Printre neregulile constatate, se numara lipsa igienei in spatiile…

- Seria controalelor in unitatile amplasate in cele 7 zone de interes turistic ndash; Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costinesti si Mangalia ndash; a continuat si in saptamana 09.07.2018 ndash; 15.07.2018. Potrivit DSVSA Constanta, inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta…

- Potrivit reprezentantilor Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Constanta, in ultima saptamana medici veterinari din cadrul institutiei impreuna cu inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor delegati care activeaza in Comandamentul Sezon Estival…

- In ultima saptamana medici veterinari din cadrul institutiei impreuna cu inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor delegati care activeaza in Comandamentul Sezon Estival 2018, au desfasurat activitati de control in unitati de producere, prelucrare, procesare, depozitare, valorificare…

- Peste 200 de unitati de pe litoral au fost controlate in ultima saptamana de inspectorii sanitar-veterinari, fiind aplicate amenzi in valoarea de 30.000 de lei. Printre neregulile constatate s-au aflat nerespectarea conditiilor de igiena si depozitarea alimentelor in spatii necorespunzatoare.…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a lansat luni, 25 iunie, la Constanta, Comandamentul Sezon Estival 2018, potrivit unui comunicat de presa. Scopul acestui Comandament este de a contribui, prin derularea activitatilor specifice, la protejarea sanatatii…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) lanseaza, luni, „Comandamentul de Sezon Estival 2018". Inspectorii ANSVSA vor actiona in Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costinesti si Mangalia - Vama Veche.„Scopul acestui ...

- Scopul acestui Comandament este de a contribui, prin derularea activitatilor specifice, la protejarea sanatatii publice si implicit, a intereselor turistilor aflati in vacanta pe litoralul romanesc. Astfel, in perioada 25 iunie - 02 septembrie 2018, echipe de inspectori sanitari veterinari…