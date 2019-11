Stiri pe aceeasi tema

- In apel, judecatorii au mentinut aceasta pedeapsa insa au stabilit ca daunele sa fie de 75.000 de euro, suma pe care trebuie sa o achite Ailincai. Potrivit motivarii primei sentinte, pe 19 martie 2017, Ailincai a fost implicat intr-un conflict cu un alt barbat din Iasi, dar si cu un amic de-al sau.…

- Marian Grajdeanu, originar din Iași, a fost gasit vinovat de distrugere, iar decizia definitiva a instanței prevede ca barbatul sa plateasca daune materiale de aproape 6.000 de lei unei firme. Barbatul a fost dat în judecata în 2017, atunci când a fost surprins de un martor…

- Un roman in varsta de 37 de ani a fost arestat de agentii FBI in Statele Unite, dupa ce l-au prins instaland skimmer și camere de supraveghere pe bancomate.Citește și: CNN arunca BOMBA: doua dintre marile economii ale lumii au ajuns in recesiune Potrivit autoritaților, Alexandru Cosmin…

- Tudorel Toader, rectorul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iasi, intentioneaza sa deschida un post de radio studentesc in cadrul institutiei de invatamant pe care o conduce. Intentia fostului ministru al Justitiei este criticata si ironizata chiar in interiorul universitatii.

- Un fost șef de post din localitatea Raducaneni, județul Iași, a fost condamnat la 5 ani și 9 luni de inchisoare dupa ce a fost prins ca a adus droguri din strainatate. In același dosar a fost condamnata și iubita acestuia. Potrivit procurorilor, cei doi și cultivau canabis pe un teren din Vaslui.Magistrații…

- Un nou scandal a izbucnit in invațamant, dupa ce un profesor de sport ar fi lovit cu palma cinci elevi. Totul s-a intamplat la o școala din Botoșani, iar acum Inspectoratul Școlar Județean efectueaza o ancheta.

- EVENIMENT… Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor va fi moderatorul unui eveniment extrem de important, ce va avea loc la Iasi, la Muzeul Mitropolitan, Sala Sinaxar, miercuri, 9 octombrie, incepand cu ora 17:00. Este vorba despre lansarea cartii „Iisus Hristos, Iubirea tradata” vol. I, ultima…