Stiri pe aceeasi tema

- George Burcea a dat lovitura pe plan profesional. Actorul a intrat in atenția celebrului regizor Tim Burton. George Burcea va juca in „Wednesday”, un serial-continuare a faimosului film „The Addams Family”, alaturi de Catherine Zeta-Jones. Cariera actorului este in plina ascensiune și va face parte…

- Premiile Emmy, echivalentul Oscarurilor in industria televiziunii, au fost acordate, duminica, la Los Angeles. Printre caștigatorii serii s-au numarat producțiile „The Crown”, „Ted Lasso” sau „The Queen’s Gambit”. Producțiile „The Crown”, „Ted Lasso” și „Mare of Easttown” au luat acasa 10 dintre cele…

- Serialul “Stapanul Inelelor”, inspirat din saga fantastica de J.R.R. Tolkien, va fi difuzat in toata lumea din 2 septembrie 2022. Amazon, care a achizitionat in 2017 drepturile de difuzare ale acestei productii pentru o suma estimata la 250 de milioane de dolari, a precizat intr-un comunicat ca “filmarile…