- ​Formatiile FC Sevilla, Bayer Leverkusen, Wolverhampton și FC Basel s-au calificat, joi, în sferturile de finala ale Europa League. Echipa lui Ianis Hagi, Glasgow Rangers, a parasit competiția.Au avut loc joi:FC Sevilla vs AS Roma 2-0 (Confruntare disputata într-o singura mansa, la Duisburg)Au…

- Poli Iași și Chindia Targoviște se intalnesc intr-un duel din etapa cu numarul 13 a play-outului Ligii 1. Meciul va incepe la 14:00 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. Programul și rezultatele etapei #13 in play-out Poli Iași…

- Sevilla a obtinut, joi seara, o victorie mare pe terenul formatiei Athletic Bilbao. „Andaluzii” s-au impus cu scorul de 2-1 dupa ce la pauza gazdele erau in avantaj. Victoria este una importanta, mai ales ca in acest moment multipla castigatoare a Ligii Europa este ca si calificata in viitoarea editie…

- Viitorul și Dinamo joaca joi, 2 iulie, in etapa a 7-a din play-out-ul Ligii 1, iar echipa alb-roșie are nevoie de victorie pentru a mai spera in salvarea de la retrogradare. Viitorul - Dinamo se joaca de la 20:00 și va fi liveTEXT, VIDEO și FOTO pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, TV Digi Sport și…

- FCSB viziteaza campioana și liderul Ligii 1, CFR Cluj, intr-un meci care ar putea fi decisiv in lupta pentru titlu. Partida va fi transmisa de Digi Sport, Telekom Sport și Look Plus și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. liveTEXT de la 20:00 » CFR Cluj - FCSB Click AICI pentru LIVE +…

- Banega, Ocampos, Vazquez și De Jong, toți de la Sevilla, au incalcat regula impusa in timpul starii de alarma. S-au intalnit la masa cu familiile și prietenii. Erau 12 și nu aveau voie mai mulți de 10. Președintele ligii, Javier Tebas, tocmai a anunțat ca spera ca fotbalul spaniol sa reinceapa cu derbyul…