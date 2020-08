Sevilla a luat al 6-lea trofeu Europa League

Stiri pe aceeasi tema

Sevilla FC a cucerit trofeul Europa League la fotbal, dupa ce a invins-o in finala pe Inter Milano cu scorul de 3-2 (2-2), vineri seara, in finala desfasurata la Koln. Sevilla a castigat competitie pentru a sasea oara, ducand mai departe recordul pe care il detinea. Foto: (c) Lars Baron POOL/EPA Diferenta…

Inter Milano si Manchester United sunt primele echipe calificate semifinalele Ligii Europa. Inter a invins la Dusseldorf, cu scorul de 2-1 (2-1), pe Bayer Leverkusen, in turneul Final 8 al competitiei. Au marcat: Barella ('15), Lukaku ('21) / Havertz ('24). Doua penaltiuri pentru Inter au fost anulate…

Inter a invins-o la limita pe Bayer Leverkusen, scor 2-1, echipa lui Antonio Conte asigurandu-și calificarea in semifinalele Europa League. Belgianul Romelu Lukaku (27 de ani) a fost MVP-ul partidei disputate in Germania. Superstarul belgian din atacul lui Inter a fost cel care a tranșat partida in…

Sevilla FC s-a calificat in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce a invins-o pe AS Roma cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, la Duisburg (Germania), in optimile competitiei, potrivit Agerpres.Sevilla, care a ajuns in aceasta faza dupa doua remize cu CFR Cluj (1-1 in deplasare,…

Postul de radio RAC1 a anuntat, cu aproape doua saptamani inainte de reluarea campionatului din Spania, ca cinci jucatori de la Barcelona și doi membri ai staffului tehnic au fost testați pozitiv cu COVID-19 la inceputul pandemiei, transmite Eurosport. In acest moment, toți sunt recuperați complet.In…