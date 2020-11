Sesizarea privind trecerea terenului de la Romexpo la Camera de Comerţ a fost amânată Curtea Constitutionala a amanat, miercuri, pentru 13 ianuarie, discutarea sesizarii USR si UDMR asupra legii prin care o suprafata de teren de 46 hectare de la Romexpo trece din proprietatea statului in cea a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar. USR a anuntat, in septembrie, ca, alaturi de UDMR, a depus o sesizare de neconstitutionalitate in cazul acestei propuneri legislative, prin care o suprafata de teren de 46 hectare, din nordul Capitalei, trece din proprietatea statului in proprietatea Camerei de Comert. "Nu este corect sa legiferam politici… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

