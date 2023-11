Stiri pe aceeasi tema

- Compania a contrazis concluziile inspectiei, aratand ca a calculat corect si legal atat indicatorii de performanta, cat si bonusurile stabilite pe baza gradului de indeplinire a acestora. Inspectorii Curtii de Conturi au constatat, de exemplu, ″calcularea componentei variabile (a remuneratiei – n.r.)…

- Curtea de Conturi a sesizat Parchetul in urma unui control realizat in 2022 la compania Hidroelectrica, reprezentantii Curtii considerand ca exista fapte care au avut drept consecinta prejudicierea patrimoniului societatii.Intr-un raspuns transmis News.ro, Curtea de Conturi afirma ca departamentul…

- Consiliul Economic si Social (CES) a avizat nefavorabil proiectul de Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ce prevede ca introducerea de noi impozite sau majorarea celor existente precum si eliminarea unor facilitati…