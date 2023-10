Stiri pe aceeasi tema

- Ipoteza bomba: 'Biserica Ortodoxa Rusa recruteaza mercenari pentru razboiul impotriva Ucrainei'Biserica Ortodoxa Rusa iși creeaza propriile companii militare private care recruteaza și antreneaza mercenari pentru razboiul impotriva Ucrainei - transmite Serviciul ucrainean de Securitate (SBU), potrivit…

- Serviciul de Contraspionaj al Ucrainei afirma ca baza aeriana rusa din Crimeea, Saki, a suferit daune semnificative. Potrivit sursei, ucrainenii au utilizat drone care au suprasolicitat sistemul de aparare antiaeriana rus, urmand ca apoi sa lanseze proiectile de tip Neptun, care sunt rachete de croaziera…

- Un deputat regional ucrainean din regiunea Ternopil, in vestul tarii, a fost retinut de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) sub acuzatia ca a luat mita de pana la 6.000 de dolari ca sa-și foloseasca influenta pentru ca unii militari sa nu fie trimisi pe front.

- George Simion, liderul partidului AUR, are interzis pe teritorului Ucrainei timp de 3 ani.Informația a fost confirmata de Serviciul de Securitate al Ucrainei, intr-un raspuns oficial, pentru publicația Podul.ro. ”In scopul asigurarii securitații statului, SBU a luat decizia de a-i aplica persoanei menționate…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca a reținut o femeie „care pregatea un atac aerian rusesc in regiunea Mikolaiv, in timpul vizitei președintelui Ucrainei”, Volodimir Zelenski, relateaza CNN. Este vorba despre o „informatoare rusa”, al carei nume nu a fost facut public. Femeia aduna informații…

- Deputatul Yurii Aristov, lider al partidului lui Volodimir Zelenski, Servitorii Poporului, a demisionat din funcție și este investigat de Serviciul de Securitate al Ucrainei. Acesta a plecat in luna iulie in vacanța cu familia la un hotel de cinci stele in Maldive. A fost o „tradare” in timpul razboiului,…