- O fotografie postata de Lionel Messi dupa ce a castigat Copa America a devenit cea mai apreciata din istoria Instagram in domeniul sportiv, avand peste 20 de milioane de "like-uri", anunța news.ro. In fotografie, Messi apare in vestiar, cu trofeul Copa America. Fotografia a primit 20,8…

- Prima tranșa de 150.000 de doze de vaccin Johnson & Johnson, dintr-un total de 500.000 pe care Statele Unite le doneaza Republicii Moldova prin mecanismul Covax, a sosit luni seara la Chișinau, transmite Ambasada SUA in Moldova pe Facebook . Instituția transmite ca aceasta donație va permite Republicii…

- Peste 300 milioane de oameni din intreaga lume participa la campania globala Plastic Free July 2021, pentru a demonstra cat de mult conteaza implicarea și acțiunea fiecaruia pentru a crea in comun o Planeta mai curata și mai sanatoasa. Republica Moldova se alatura mișcarii globale și lanseaza, astazi, …

- Animest lanseaza, la cea de a 16-a editie, Sisterhood of Young Animation Auteurs (SYAA), primul si cel mai amplu program de studiu din Romania dedicat creatoarelor din industria filmelor de animatie, cofinantat de Eurimages. Animatoarele, ilustratoarele, regizoarele si scenaristele din Romania…

- Conform unor legi ale internetului, influencerii de pe Facebook se impart in trei categorii: celebritațile, profesioniștii (politicieni, jurnaliști, experți cu strategie de comunicare) și oamenii obișnuiți (care pur și simplu scriu bine și de multe ori amuzant). Vedete precum Inna, Andra și Selly au…

- CHIȘINAU, 29 iun - Sputnik. Una din cele mai vechi instituții de invațamant din Republica Moldova, Universitatea Pedagogica de Stat ”Ion Creanga” din Chișinau este pregatita sa admita la studii tinerii dornici sa studieze in domeniul pedagogiei. Instituția, fondata in anul 1940, asigura studii de…

- Joe Biden a marcat trecerea a 100 de zile de mandat la Casa Alba printr-o vizita efectuata la resedinta fostului presedinte american Jimmy Carter. Fotografia in care apar cele doua familii a devenit virala.