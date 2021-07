Serviciul de Securitate al Ucrainei a descoperit rafturi cu mii de PS4 Pro într-o fermă de ciptomonede Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a descoperit și a atacat o ferma miniera de criptomonede care ar fi sustras energie electrica din rețeaua țarii. Dar, in loc sa gaseasca computere, agenția a gasit rafturi cu mii de PS4 Pro stivuite vertical, una langa alta. Dupa cum a raportat Kotaku, autoritațile ucrainene au confiscat peste 5.000 de dispozitive legate de jocuri – dintre care 3.800 erau console – dintr-un depozit chiar langa (și deținut anterior) de compania de distribuție a energiei Vinnytsiaoblenergo. Este cea mai mare criptoferma pe care SBU a descoperit-o pana acum și agenția crede… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

