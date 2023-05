Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de un an de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, nu sunt semne ca presedintele Vladimir Putin ar fi slabit, potrivit serviciului secret al Germaniei.Nu exista fisuri vizibile in sistemul condus de Putin, a declarat luni, la Academia Federala pentru Politica de Securitate (BAKS) din Berlin,…

- Putin a ținut o ședința a Consiliului de Securitate al Rusiei - cei care au stat langa el la masa ar fi stat anterior in carantina, ca pregatire pentru acest eveniment, transmite BBC Rusia.Vladimir Putin s-a intalnit miercuri cu șefii celor patru regiuni ocupate din Ucraina, numiți de el. Se pare…

- Rusia a adoptat vineri o noua doctrina de politica externa in care desemneaza SUA si Occidentul ca origine a „amenintarilor existentiale” la adresa Moscovei, pe fondul unei crize diplomatice legate de conflictul declansat de Kremlin in Ucraina, relateaza France Presse. Noul concept de politica externa…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, primește o veste importanta de la inceputul razboiului din Ucraina. In acest an Uniunea Europeana practic a epuizat posibilitațile de a introduce noi sancțiuni impotriva Rusiei, a declarat șeful serviciului de politica externa al UE, Josep Borrell, intr-un interviu…

- La aproape un an de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia ordonata de presedintele Vladimir Putin, conducerea de la Moscova nu da niciun semn ca este deschisa la negocieri pentru a incheia conflictul, potrivit serviciilor secrete ale Germaniei, citate miercuri de DPA, informeaza Agerpres.Nu…