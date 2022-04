Stiri pe aceeasi tema

- FSB, serviciul de informatii al Rusiei si succesorul KGB-ului din perioada Uniunii Sovietice, a desecretizat pentru prima data materiale din dosarul de ancheta privind sinuciderea lui Adolf Hitler in buncarul sau de sub Berlin.

- Victoria Ucrainei este o chestiune de timp, a spus Volodimir Zelenski, in mesajul sau de la miezul noptii. El a facut un bilant dupa ce razboiul pornit de Rusia a intrat in a treia luna. „Lectiile istoriei sunt binecunoscute. Daca vrei sa construiesti un Reich milenar, pierzi". Presedintele ucrainean…

- Potrivit ofițerilor de informații ai Ucrainei, Forțele Armate RF au elaborat in 2020 un plan de invazie a Belarusului și suprimare a protestelor populare. Documentele obținute de serviciile de informații militare ale Ucrainei confirma pregatirea armatei I de tancuri a Rusiei pentru invadarea și ocuparea…

- Iohannis: SRI are un rol esențial in protejarea valorilor democratice Foto: Arhiva. Presedintele Klaus Iohannis a transmis astazi un mesaj cu ocazia zilei Serviciului Roman de Informatii in care arata ca SRI are un rol esențial în protejarea valorilor democratice și promovarea intereselor naționale…

- Un incident deosebit de grav a fost scos la iveala in mijlocul invaziei ruse in Ucraina. Potrivit unei investigatii publicate de Washington Post, agentii FSB (n.r. - Federal Security Service, Serviciul de Informatii al Rusiei) au mers, in septembrie 2021, la domiciliul directoarei generale Google din…

- Au fost descoperite 18 mijloace de transport inscripționate cu litera „Z”, similare cu cele care au invadat Ucraina, relateaza Realitatea PLUS. Potrivit unui oficial al Poliției, cele mai multe cazuri au fost inregistrate in localitatea Balți. Un caz similar a fost constatat și la Chișinau.Faptele pot…

- Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova anunța ca au fost blocate portalurile: flux.md; iurierosca.md; rosca;md, dupa ce ex-deputatul Iurie Roșca a declarat ca moldovenii trebuie sa se roage „nu pentru incetarea razboiului, ci pentru victoria Rusiei impotrivia globalismului satanist”.

- Compania Meta interzice presei ruse de stat sa mai ruleze reclame sau sa faca bani pe Facebook oriunde in lume, a transmis vineri compania mama a rețelei sociale. „De asemenea continuam sa aplicam etichete pe media de stat a Rusiei”, a scris, pe Twitter, șeful politicii de securitate din cadrul Meta.…