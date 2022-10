Kyrylo Budanov, șeful Serviciului de Informații al Apararii din cadrul Ministerului Apararii din Ucraina, a declarat ca Ucraina se va intoarce „destul de curand” cu armata in Crimeea ocupata. Mai mult, Budanov prezice ca, in general, razboiul „nu va continua atat de mult timp, se va termina in curand”. „Daca va amintiți declarațiile mele candva la sfarșitul lunii mai, atunci am spus care e planul: ca in iulie va exista o limitare, in august vom incepe mișcarile de recuperare a teritoriului nostru. In timpul iernii, razboiul se va limita in mare masura. Iar dupa iarna, am putea reveni la frontierele…