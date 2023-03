Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență au ieșit la raport în fața prefectului Sorin Cornilă Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgența au ieșit la raport in fața prefectului Sorin Cornila Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgența au prezentat activitatea desfașurata, in 2022, in cadrul convocarii de pregatire de specialitate. Cu aceasta ocazie, prefectul județului Botoșani, Sorin Cornila, a transmis urmatorul mesaj: ” Imi revine deosebita onoare sa va felicit pentru activitatea depusa in interesul cetațenilor din județul Botoșani și pentru seriozitatea și dedicarea de care […] Citește Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgența au ieșit la raport in fața prefectului Sorin… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

