- Serviciul secret FSB din Rusia a anuntat sambata, 17 aprilie, ca a fost dejucat un atac asupra presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, relateaza DPA, citata de Agerpres.FSB si serviciile de securitate belaruse au arestat doi barbati la Moscova. Unul dintre ei avea de asemenea si cetatenie americana.De…

- Rusia ”nu vrea un conflict direct” cu Statele Unite, in pofida faptului ca ”isi va continua eforturile de destabilizare a Ucrainei”, evalueaza serviciile americane de informatii in raportul lor anual cu privire la amenintarile la adresa Statelor Unite in lume, relateaza AFP potrivit news.ro.…

- Disidentul rus Aleksei Navalnîi, aflat în detentie în Rusia, a anuntat miercuri ca intra în greva foamei, denuntând lipsa de acces la servicii medicale si supunerea la "acte de tortura" prin privarea de somn, relateaza Mediafax."Declar greva foamei pentru…

- Negocierile dintre Putin și Lukașenko, care a ajuns in Rusia cu o zi inainte, au inceput luni la ora 15.00, ora Moscovei. Serviciul de presa al președintelui belarus a raportat anterior ca șefii celor doua state urmau sa discute despre raspunsul comun la provocarile emergente, inclusiv in domeniul…

- Serviciile secrete italiene susțin ca numarul cazurilor de infecție cu noul coronavirus in Italia este in realitate cu circa 50% mai mare decat bilanțul oficial al imbolnavirilor comunicat zilnic, stabilit la circa 15.000 de contagieri pe zi, potrivit unui raport prezentat guvernului de la Roma, transmite…

- Cererea de eliberare a lui Aleksei Navalnii, opozantul aflat in arest preventiv, a fost respinsa, joi, de catre o instanta districtuala din Moscova, informeaza Mediafax . „Decizia Tribunalului din Khimki trebuie sa ramana nemodificata, apelul este respins”, a anuntat judecatorul Musa Musaev, de la Tribunalul…