- WhatsApp, Instagram și Facebook au avut probleme de funcționare in toata lumea, conform presei internaționale și aplicației downdetector.com. In prezent serviciile par sa iși fi revenit, in condițiile in ca...

- Mii de utilizatori din intreaga lume au raportat erori de funcționare la Facebook Messenger, Instagram și WhatsApp, potrivit presei internaționale. Utilizatorii au scris pe aplicația downdetector.com ca au probleme de conectare la cele 3 platforme care aparțin companiei Faceebook.

- Platformele Facebook, inclusiv WhatsApp, Messenger si Instagram, au fost blocate pentru utilizatori vineri, 19 martie, de la ora 20.30, potrivit site-ului Downdetector.com, scrie agenția Reuters, citata de News.ro. Downdetector este un site care urmareste platformele de socializare, colectand sesizari…

- Facebook Messenger a cazut din nou, utilizatori din intreaga lume raportand joi seara ca nu mai pot folosi aplicația.Peste 5.000 de utilizatori din intreaga lume au raportat pana la aceasta ora probleme cu aplicația de mesagerie pe site-ul Downdetector.

- Facebook, gigantul rețelelor de socializare, lucreaza la un ceas inteligent, cu accent pe funcțiile de sanatate și mesagerie, relateaza sursele. Smartwatch-ul Facebook va rula o versiune open-source a software-ului Android de la Google, dar compania iși dezvolta propriul sistem de operare pentru viitorul…

- Utilizatorii din Rusia si din unele tari din Europa acuza probleme de accesare in Facebook, Instragram si WhatsApp, transmite TASS.Astfel, in Instagram apar dificultati la incarcare, iar unii utilizatori nu pot intra in retea si nu se pot folosi de site-ul serviciului.

- Schimbarea facuta de WhatsApp, care a generat exodul a milioane de utilizatori catre Signal si Telegram. Cat de sigure sunt cele doua servicii de mesagerie WhatsApp incearca sa ii linisteasca pe utilizatorii sai, ingrijorati de ideea ca aceasta aplicatie de mesagerie online va partaja mai multe date…

- Alex Bodi a fost eliberat din inchisoare in urma cu doua saptamani, iar fostul iubit al Biancai Dragușanu se afla in arest la domiciliu! Dupa ce a revenit pe rețelele de socializare, acestuia i-a fost inchis contul de Instagram, insa nici fosta soție a afaceristului, Iulia, nu scapa de probleme! Ce…