Serviciile de informații americane: Ucraina mai poate duce contraofensiva doar câteva săptămâni Armata ucraineana are la dispoziție doar cateva saptamani pentru a avansa activ in sudul și estul țarii. Acum, forțele armate ale Ucrainei au un avantaj fața de armata rusa, ceea ce le poate permite sa reușeasca in direcțiile Herson și Lugansk, susțin serviciile de informații americane, conform The New York Times. Fereastra de timp ar fi de șase saptamani și se explica printr-o serie de motive. Cheia este schimbarea anotimpurilor. Racirea și inrautațirea condițiilor meteorologice vor pune luptele in așteptare, oferind ambelor armate timp sa se regrupeze. Statele Unite considera ca va fi dificil… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

