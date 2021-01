Stiri pe aceeasi tema

- S.C. APA CTTA S.A., Sucursala Cugir, anunța ca in perioada 20 ianuarie 2021 – 19 februarie 2021, zilnic, intre orele 11.00 – 15.00, excepție facand sambata și duminica, se va intrerupe furnizarea apei potabile pe zone din strada Morilor, Zavoiului, Raului, Privighetori, Cireșului, Nucului, Mesteacanului,…

- Un accident rutier grav s-a produs azi-noapte, in jurul orei 1:30, pe strada Forestierului din Tauții de Sus (in zona bisericii ortodoxe). Trei mașini au fost facute praf și mai multe persoane au fost ranite. In urma impactului, unul dintre autovehicule a fost proiectat intr-o conducta de gaze, pe care…

- La data de 26 decembrie 2020, in jurul orei 20,00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au depistat pe un barbat de 31 de ani, din comuna Intregalde, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Oiejdea, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Un tronson de 855 de metri din strazile Stadionului, Morii și Transilvaniei din Aiud, traseu pe care se desfașoara traficul greu din municipiu, va fi modernizat printr-un proiect de peste 3,5 milioane de lei. Primaria Aiud a lansat marți in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație…

- Astazi, 3 decembrie 2020, a fost efectuata procedura de recepție a obiectivului de investiții privind “Modernizarea/ amenajarea a patru puncte de colectare a deșeurilor menajere in Municipiul Zalau, in varianta de amplasare subterana a acstora”.Locațiile in care au fost amenajate noile puncte subterane…

- Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor avarii. Ne cerem scuze pentru aceste incidente – indepedente de voința noastra. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp. Data Ora…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile luni luni, 23 noiembrie, pana la ora 14.00, in Tautii de Sus, pe str. Gordanului nr.64C, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in…

- Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, a efectuat in decursul saptamanii trecute lucrari de reabilitare pe strada Cireșului, respectiv strada Salane. Lucrarile de reabilitare au fost efectuate de catre angajații S.P.A.P. Sebeș, cu utilajele din dotare și au constat in nivelarea și reprofilarea…