- Trimestrial, la Campina, in organizarea Primariei, a operatorului de salubritate, societatea Floricon Salub, si a societatii CCR Logisticss System, are loc o campanie de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice.

- Orașe Curate, campania itineranta ECOTIC, dedicata colectarii echipamentelor electrice și electronice uzate din mediul urban, face o noua oprire, de aceasta data, in orașul Constanța. In perioada 20 – 25 august 2018, ECOTIC in parteneriat cu Ministerul Mediului, Concept Solution Services, Grupul de…

- Doar in weekend Primarul Mihai Mugur Toader vine in sprijinul locuitorilor sectorului 2, care doresc sa-și faca curațenie in case, și ii anunța, ca sambata, 28 iulie 2018, pot depozita deșeuri voluminoase și DEE-uri in fața imobilelor de domiciliu de unde vor fi ridicate, gratuit, de catre S.C. Supercom…

- Rezultate impresionante la finalul primei editii a campaniei nationale de colectare selectiva a deseurilor de echipamente electrice si electronice Romania Recicleaza: 30000 kg de DEEE colectate reprezentand sute de televizoare, monitoare, frigidere, masini de spalat, dar si echipamente IT&C si electrocasnice…

- Protejeaza-ți sanatatea si mediul in care traiesti! Participa la acțiunea de colectare a deseurilor electrice si electronice din Turda, sambata 23 iunie, intre orele 9.00-17.00! Read More...

- Cetațenii din aceste localitați vor putea depune prin aport voluntar, in containerele special puse la dispoziție in punctele de colectare menționate, deșeurile periculoase. Deșeurile periculoase sunt: ambalaje de la produse de igienizare, baterii și acumulatori portabili, ambalaje de la vopseluri…