Șervețelele de hîrtie – periculoase pentru sănătate Șervețelele de hirtie sint purtatoare de bacterii periculoase, spun experții. Spalind miinile si stergindu-le cu un prosop de hirtie, riscați serios: agentii patogeni de pe șervețelele de hirtie pot trece usor pe miinile spalate, respectiv, este posibila contaminarea cu bacterii periculoase, scrie women.webmd.com. La astfel de concluzii au ajuns oamenii de știința canadieni de la Universitatea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe ONG-uri au trimis, recent, o scrisoare Comisiei Europene pentru a cere aplicarea reglementarilor de precauție privind grafenul, o substanța utilizata la fabricarea anumitor maști vandute pe piața europeana.

- La inceputul lunii aprilie, patru ONG-uri au trimis o scrisoare Comisiei Europene pentru a cere aplicarea reglementarilor de precauție privind grafenul. Substanța este utilizata la fabricarea anumitor maști vandute pe piața europeana. Ce este acest nanomaterial? Este cu adevarat periculos? Mai…

- Vlad Voiculescu a inceput cursurile la ”Vienna University of Economics and Business” in 2001, la 18 ani, direct de pe bancile liceului din Pucioasa. A avut insa nevoie de un deceniu sa termine facultatea, dupa cum el insuși a recunoscut.”Eu am terminat toate examenele, cu excepția a doua dintre ele,…

- Din ce in ce mai multe personalitați de pe rețelele sociale sfideaza restricțiile impuse de autoritați și promoveaza calatoriile pe timp de pandemie. Influența negativa a acestui tip de acțiuni se resimte in randul publicului tanar, care renunța mai ușor la a mai respecta normele impuse in carantina.…

- Tu știi care sunt cele șase alimente nocive pentru organism de care trebuie, neaparat, sa te ferești? Chiar daca pare greu de crezut, toxinfecția alimentara poate avea repercusiuni mai grave decat ai crede. Acestea aduna bacterii care iți pot face rau, spun specialiștii din domeniu. Cum poți adopta…

- Avocatul Bill Marler a petrecut ultimele doua decenii rezolvand procese bazate pe acuzatii de otravire alimentara. Unul dintre cei mai cunoscuti avocati in materie de siguranta alimentara din Statele Unite, Marler s-a convins de pericolul pe care il au unele dintre cele mai consumate alimente, asa…

- Premiul a fost acordat, de catre Comisia Europeana, orașelor care au avut inițiative de a promova un stil de viața sanatos in randul copiilor și subliniaza rolul vital al orașelor, ONG- urilor și școlilor in intarirea democrației participative și rolul cetațeniei active in promovarea sanatații publice.…

- Inalta Autoritate pentru Sanatate (HAS) din Franța a recomandat ca persoanele care au contractat anterior COVID-19 sa primeasca doar o doza de vaccin, anunța Euronews. Autoritatea franceza este prima din lume care emite o astfel de recomandare. HAS a transmis intr-o declarație ca datele actuale sugereaza…