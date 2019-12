Trei barbati de origine cecena, influentati de ideologia gruparii Statul Islamic (SI), ar fi implicati in acest dosar. Liderul grupului, reperat in urma unei denuntari anonime, se afla la inchisoare in urma a doua incercari de a se alatura SI in Siria. Tinarul cecen, in varsta de 24 de ani, comunica cu presupusii sai complici cu ajutorul unui telefon mobil, incalcand regulile inchisorii. Presupusii sai complici, in varsta de 25 si 31 de ani, au fost incarcerati la sfarsitul saptamanii trecute.

Liderul grupului ar fi intentionat sa vizeze targul de Craciun din fata Catedralei Sf. Stefan,…