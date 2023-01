Stiri pe aceeasi tema

Echipa italiana AS Roma a invins duminica, in deplasare, formatia Spezia, scor 2-0, intr-un meci al etapei a 19-a din Serie A, informeaza News.ro.

Echipa italiana Napoli a invins vineri seara, pe teren propriu, echipa Juventus Torino, scor 5-1, in deschiderea etapei a 18-a din Serie A, informeaza news.ro.

Lazio Roma a condamnat joi strigatele rasiste care l-au vizat pe fundasul francez al echipei Lecce, Samuel Umtiti, in timpul unui meci din Serie A, scrie AFP.

Fotbalistii echipei Lecce, Samuel Umtiti si Lameck Banda, au fost tinta scandarilor rasiste ale suporterilor formatiei Lazio Roma la meciul care s-a disputat miercuri, in Serie A, relateaza Le Figaro, potrivit news.ro.

AC Milan, cu portarul roman Ciprian Tatarusanu titular, a invins-o cu 2-1 in deplasare pe Salernitana, miercuri, in primul sau meci din acest an in Serie A, in cadrul etapei a 16-a, transmite presa internationala.

Echipa italiana Lazio a invins duminica, in deplasare, scor 1-0, echipa AS Roma, in etapa a 13-a din Serie A. Stefan Radu a primit un cartonas galben din postura de rezerva, informeaza News.ro.

Echipa italiana Napoli a invins sambata, in deplasare, formatia Atalanta, scor 2-1, in etapa a 13-a din Serie A.Milan a castigat in fata echipei Spezia, scor 2-1 pe teren propriu,anunța news.ro.

Echipa italiana AS Roma a invins luni, in deplasare, formatia Hellas Verona, intr-un meci al etapei a 12-a din Serie A.