Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Empoli, la care joaca Razvan Marin, si echipa lui Daniel Boloca, Sassuolo, au inregistrat remize in partidele disputate, vineri, in Serie A, anunța news.ro.Empoli a terminat la egalitate cu Udinese, pe teren propriu, scor 0-0. Marin a jucat pana in minutul 81. Sassuolo a remizat in…

- Echipa italiana AS Roma a invins duminica, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Frosinone, in etapa a saptea din Serie A. Intr-un alt meci, Juventus a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Atalanta, la Bergamo, scrie news.ro.AS Roma s-a impus in fata lui Frosinone prin golurile reusite de Romelu Lukaku,…

- Serie A: Empoli, echipa lui Razvan Marin, a cedat pe teren propriu in fata lui InterEchipa italiana Inter Milano a invins duminica, in deplasare, scor 1-0, formatia Empoli, in etapa a cincea din Serie A, conform news.ro. Empoli, cu Razvan Marin titular, a fost dominata in prima repriza, milanezii…

- Juventus Torino a pierdut sambata seara, in deplasare, scor 2-4, meciul din etapa a 5-a a Serie A, disputat cu formatia Sassuolo. Armand Lauriente a deschis scorul pentru gazde, in minutul 12, iar Juventus a egalat prin Matias Vina, autogol in minutul 21. Domenico Berardi a adus din nou in…

- Echipa greaca PAOK Salonic, antrenata de tehnicianul roman Razvan Lucescu, a invins joi seara, in deplasare, formatia finlandeza HJK Helsinki, scor 3-2, in prima etapa din grupele Conference League.PAOK a fost condusa cu 1-0 la pauza, dar a revenit in repriza secunda. Koulierakis a egalat in minutul…

- Echipa Universitatea Craiova a invins sambata seara, pe teren propriu, scor 2-1, formatia Sepsi OSK, in etapa a noua din Superliga. Sepsi a suferit prima infrangere din acest sezon al Superligii.Gazdele au deschis inca din secunda 50, cand Lyes Houri i-a pasat in careu lui Jovan Markovic si acesta…

- Echipa italiana Juventus Torino a dispus duminica, in deplasare, scor 2-0, gruparea Empoli, unde evolueaza si mijlocasul roman Razvan Marin, scrie news.ro.Juventus a condus cu 1-0 la pauza meciului de la Empoli, disputat in etapa a treia din Serie A. Autorul golului a fost Danilo, in minutul 24.…

- Echipa italiana Lecce a invins duminica, pe teren propriu, scor 2-1, fornatia Lazio Roma, intr-un meci prima etapa din Serie A. Lecce a intors rezultatul de la 0-1, pe final de meci.Lazio a condus cu 1-0 la Lecce, prin reusita lui Immobile, din minutul 26. Lecce, care incepuse bine, s-a pierdut dupa…