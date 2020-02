Stiri pe aceeasi tema

- Mariana Alexandru si Crin-Nicu Bologa, doi dintre magistratii care candideaza la sefia DNA, au fost intervievati, de echipa condusa de Ministrul Justitiei. Plecata subit din DNA in 2014, Mariana Alexandru a explicat ca reculul luptei anticoruptie are loc inclusiv din cauza dosarelor instrumentate cu…

- Pentru anul viitor este planificata o creșterea economica de aproape 4% sau poate mai mare. Pronosticul aparține premierului Ion Chicu enunțat într-un interviu acordat de acesta agenției IPN. În același timp susține Ion Chicu, componența investițiilor, conform metodologiei finanțelor…

- Ion Chicu explica intr-un interviu oferit pentr u UNIMEDIA , care sunt condițiile in care Republica Moldova a primit cea de-a doua și daca urmeaza cea de-a treia tranșa din asistența macrofinanciara, oferita de UE, in condițiile in care au fost efectuate schimbari esențiale prin schimbarea Guvernului.

- Ion Chicu explica intr-un interviu oferit pentru UNIMEDIA, care sunt condițiile in care Republica Moldova a primit cea de-a doua și daca urmeaza cea de-a treia tranșa din asistența macrofinanciara, oferita de UE, in condițiile in care au fost efectuate schimbari esențiale prin schimbarea Guvernului.

- Republica Moldova a recepționat prima tranșa de asistența macrofinanciara, in valoare de 30 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Este vorba despre un grant in valoare de 10 milioane de euro, recepționat astazi, 8 noiembrie, care va fi direcționat la finanțarea deficitului bugetar.

- Republica Moldova a primit prima transa in valoare de 30 de milioane de euro din asistenta macrofinanciara din partea Uniunii Europene. Un grant in valoare de 10 milioane de euro, primit vineri, va fi directionat spre finantarea deficitului bugetar, iar celelalte 20 de milioane de euro au fost acordate…

- Asistenta macrofinanciara pentru Republica Moldova acordata de catre Uniunea Europeana reprezinta o operatiune de finantare in valoare de pana la 100 milioane euro, din care 60 milioane euro vor fi acordate sub forma de imprumut si 40 de milioane euro sub forma de grant, scrie Agerpres. De…

- Republica Moldova a receptionat prima transa de asistenta macrofinanciara, in valoare de 30 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Este vorba despre un grant in valoare de 10 milioane de euro, receptionat vineri, 8 noiembrie, care va fi directionat la finantarea deficitului bugetar.