- Instituțiile abilitate ale statului vor asigura paza pentru procurorii și judecatorii implicați in examinarea dosarelor de rezonanța, printre care și cel ce vizeaza furtul miliardului. Declarația a fost facuta de Igor Dodon, in cadrul emisiunii „Președintele raspunde”. Șeful statului a spus ca unii…

- Șeful statului Igor Dodon susține ca nu știe ce a fost în punga care apare în înregistrarea video data publicitații pe 18 mai, curent, de deputatul Iurie Renița. El este convins ca înregistrarea este parte a unui joc realizat de fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc și a…

- Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, susține ca in viitorul apropiat procurorii vor incepe sa expedieze in judecata primele dosare penale intentate fața de persoanele care, intr-un fel sau altul, au avut legatura cu operațiuni și cu evenimente din dosarul „furtul miliardului”. Totodata, procurorul…

- Procurorul general, Alexandru Stoianoglo, sustine ca omul de afaceri Veaceslav Platon, condamnat la 30 de ani de inchisoare pentru escrocherie si spalare de bani in dosarul fraudelor bancare, de fapt, nu este implicat in furtul miliardului.

- CHIȘINAU, 26 mai - Sputnik. Alexandr Stoianoglo afirma ca implicarea lui Vlad Plahotniuc in jaful bancar era previzibila. „Cand se desfașura concursul pentru funcția de procuror general am spus ca investigarea furtului a mers intr-o direcție greșita. (...) Nu am ințeles cum printr-un control…

- Grupul Candu, in spatele caruia stau oligarhii Vlad Plahotniuc și Ilan Șor, vrea sa-l inlature pe Procurul General, Alexandru Stoianoglo. Asta dupa ce Stoianoglo a anunțat detalii noi din ancheta furtului miliardului. Declarațiile au fost facute de președintele țarii, Igor Dodon, la ACCENT TV. "Joi,…

- Ion Sturza: Procurorul general e de capul lui. Tavalugul s-a pornit. Plahotniuc va fi extradat. Șor, banuiesc, de asemenea. Fostul premier Ion Sturza a scris pe pagina sa de Facebook ca astazi a devenit clar de ce „trepadușii lui Plahotniuc și Șor” in ultima perioada au devenit foarte activi și au inceput…

- Dosarul in privința lui Veaceslav Platon a fost falsificat in totalitate, iar condamnarea acestuia a fost ilegala, a declarat procurorul general, in cadrul unui briefing de presa. Alexandr Stoianoglo a mai anunțat ca va fi inițiata procedura de revizuire a sentinței și examinare a cazului.