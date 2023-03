Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Ucraina a condamnat la pedeapsa cu inchisoarea doi soldati rusi, capturati pe front. Acestia au fost acuzati ca au participat la uciderea civililor in bombardamentele din estul Ucrainei.

- Directorul general AIEA, Rafael Grossi, se va deplasa, in aceasta saptamana, la Moscova pentru a discuta despre centrala nucleara Zaporojie, din estul Ucrainei, aflata sub controlul forțelor ruse, anunța adjunctul diplomației de la Moscova, Serghei Riabko

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, le-a cerut preotilor sa se implice mai mult in campania militara din Ucraina, sa-i mobilizeze pe enoriasi pentru ca acestia sa stranga echipamente si alimente pentru soldati, ba chiar sa se duca pe front pentru a le oferi sprijin spiritual, transmite EFE.…

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a pledat luni pentru infiintarea unui tribunal special pentru tragerea la raspundere a oficialilor ruși in legatura cu atrocitațile din Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 327. Rusia și Belarus vor incepe luni exerciții comune ale forțelor aeriene, care au declanșat temeri la Kiev și in Occident ca Moscova s-ar putea folosi de aliatul sau pentru a lansa o noua ofensiva terestra in Ucraina.

- Moscova spune ca livrarile de blindate occidentale nu vor face decat sa „prelungeasca suferința” ucrainenilor. Statele Unite și Germania au declarat ca vor sa livreze blindate de infanterie Kievului. Franța a anunțat ca trimite tancuri ușoare. Kremlinul a declarat luni ca livrarile catre Ucraina de…

- Ministerul rus al Apararii a recunoscut ca 89 de militari au murit intr-un atac ucrainean asupra Makiivka, in estul Ucrainei, in ajunul Anului Nou, o creștere a numarului de morți raportat anterior.

- Oficialii ucraineni continua sa spuna ca Rusia pregatește o „vasta ofensiva de iarna”. O perspectiva care poate parea surprinzatoare pentru o armata rusa prezentata adesea ca un contigent intr-o stare deloc buna. Dar, in absența unui asalt pe scara larga, Moscova ar putea intr-adevar profita de aceasta…