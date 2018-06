Stiri pe aceeasi tema

- Sergiu Florea și Carmen Bejan, cei doi studenți la Medicina care au fost condamnați la inchisoare pentru 20 de ani, dupa ce au ucis și tranșat un barbat, au reușit sa șocheze o țara intreaga.

- Tribunalul Timiș a dat, ieri, sentința in dosarul de evaziune fiscala in care DNA Timișoara l-a trimis in judecata pe Ioan Cova, patronul SC Cova Ghera&Co SRL și un apropiat al lui Titu Bojin, fostul președinte al Consiliului Județean Timiș, alaturi de Florin Șerban, Mona Singur și Cristinel…

- Pentru Valentin Stirbat cerul a fost dintotdeauna limita. Pilotul ieșean s-a casatorit cu iubita sa la bordul unui avion, cununia fiind oficiata de comandantul Liviu Dima. Experiența de șase ani l-a facut pe Valentin sa ia aceasta decizie pe care cu siguranța nu o va regreta. Imaginile vorbesc de la…

- Cazul halucinant al educatoarei care și-a ucis cu sange rece fiica de doar patru ani, dupa ce s-ar fi certat cu soțul care i-a cerut divorțul, a șocat o țara intreaga, iar acum procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au decis aceasta sa fie trimisa in judecata.

- Potrivit acestora, femeia de 21 de ani a fost accidentata, vineri seara, de un autoturism pe raza localitatii prahovene Ditesti, fiind ulterior transportata la spital, informeaza AGERPRES. Citeste si Mama criminalului de la Timisoara face declaratii SOCANTE: "Eu i-am spus ca daca copilul meu…

- Un barbat din Timișoara a dat dovada de tupeu maxim, prezentandu-se in fața polițiștilor de frontiera cu o mașina furata. Mai mult, s-a legitimat și cu un permis fals! Individul, in varsta de 42 de ani, a ajuns marți seara la granița, la volanul unui Audi A6, inmatriculat in Germania. Barbatul a ajuns…