- Sergio Perez (Red Bull Racing) a castigat, duminica, Marele Premiu din Singapore, a 17-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Monegascul Charles Leclerc (24 de ani), pilot Ferrari, va pleca din pole position in Marele Premiu de Formula 1 din Singapore. Marele Premiu de Formula 1 din Singapore este programat duminica, de la ora 15:00 Red Bull Racing, liderul ierarhiei constructorilor, il va avea in prima linie a grilei de…

- Producatorul roman de solutii de securitate cibernetica, Bitdefender, a semnat un parteneriat multianual cu Scuderia Ferrari in Formula 1, in urma caruia logoul companiei romanesti va aparea pe castile pilotilor, pe monopostul condus de Charles Leclerc si Carlos Sainz, precum si pe costumele de curse…

- ​Max Verstappen a reușit o cursa incredibila pe circuitul de la Spa-Francorchamps: campionul mondial en-titre a plecat in cursa de pe poziția a 14-a, dar a reușit sa obțina victoria in Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei. Podiumul a fost completat de colegul sau Sergio Perez și de Carlos Sainz (Ferrari).

- Liga Profesionista de Fotbal prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun unsprezece. Iata cum arata echipa ideala a etapei a 5-a: PORTAR Eduard Pap (FC Botosani / 28 de ani) – A facut un meci mare in poarta botosanenilor, contribuind din plin la victoria fantastica reusita de moldoveni pe […] Articolul…

- Alfa Romeo si-a reinnoit parteneriatul sau din Formula 1 cu echipa elvetiana Sauber si pentru sezonul 2023, a anuntat directorul executiv al echipei italiene, Jean-Philippe Imparato, citat de Reuters, potrivit Agerpres.Producatorul italian de automobile a devenit sponsor al echipei Sauber in 2018, iar…

- Deputatii din Sri Lanka l-au ales pe premierul Ranil Wickeremesinghe in functia de presedinte al tarii, in pofida lipsei sale de popularitate in randul publicului, relateaza BBC. Ranil Wickremesinghe se confrunta cu sarcina de a scoate tara din colapsul economic si de a restabili ordinea publica dupa…