Stiri pe aceeasi tema

- Luptatorul de taekwondo Serghei Uscov a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de la Tallinn. El a obținut doua victorii in categoria de greutate 58 kg, cu sportivi din Suedia și Georgia, fiind invins de un reprezentant al Olandei.

- Luptatorul de taekwondo Serghei Uscov a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de la Tallinn, transmite Noi.md El a obținut doua victorii in categoria de greutate 58 kg, cu sportivi din Suedia și Georgia, fiind invins de un reprezentant al Olandei. Astazi el va concura la turneul G1 de la…

- Luptatorul de taekwondo Artiom Roșca a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de tineret de la Tallinn. Elevul lui Vladislav Mazur a obținut doua victorii in categoria de greutate 48 kg, cu sportivi din Armenia și Bulgaria.

- Atleta Stefania Uta a obtinut, joi, medalia de bronz in finala la 400 metri garduri, la Campionatele Europene under 20, de la Ierusalim.Stefania Uta a incheiat cursa de 400 metri garduri, cu timpul de 57.02 secunde, dupa ce in semifinale a avut cel mai bun timp (56.50). Pe podium au mai urcat Moa…

- Echipa de baschet a Republicii Moldova a avut o prestație de excepție la Campionatul European de Baschet anual al Diviziei C, care a avut loc la Baku, Azerbaidjan. Sportivii noștri au obținut medalia de bronz.

- Vlad Stancu cucerit o noua medalie la Campionatul European de inot pentru Juniori de la Belgrad (4-9 iulie 2023): bronz in proba de 400 m liber, potrivit news.ro.Sportivul a incheiat cele opt lungimi de bazin cu timpul de 3:50.21 min. Finala a fost castigata de catre bulgarul Mitsin Petar (3:44.31 min.)…

- Tanara luptatoare Luciana Beda, eleva a Liceului Republican cu Profil Sportiv, a cucerit medalia de bronz la categoria de pana la 68 kg la Campionatul European de Lupte Feminine 2023. „Acest triumf important pentru Republica Moldova marcheaza continuarea unei perioade de succes pentru lotul național…

- Medalie de bronz pentru Romania! David Metea legitimat la ACS LUPTE BSG TARGU MURES (80 kg) urca pe podium la Campionatul European U17, din Albania, cucerind medalia de bronz!????Componentul Lotului de Lupte Libere a obținut o victorie clara in fața adversarului din Bulgaria, cu scorul de 5-1, a treia…