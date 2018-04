Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie o retine "cu forta" pe Iulia Skripal, vizata alaturi de tatal ei, fostul agent secret Serghei Skripal, de atacul neurotoxic produs pe 4 martie, acuza Administratia Vladimir Putin, potrivit cotidianului Le Figaro. "Cele mai recente evenimente ne sporesc temerile ca avem de-a…

- Nascut in 1825, in Anglia, Franta, Germania si Rusia, trenul imperial, compus dintr-un singur vagon la vremea aceea, ajungea pentru prima data in Romania in anul 1861 si poposea in gara din Constanta pentru eventualele calatorii ale sultanului.

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca „putin peste 50" de posturi de diplomati si de functionari din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul amplificarii disputei in privinta otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiice sale in Anglia, a anuntat sambata…

- British Council a anuntat joi suspendarea tuturor proiectelor sale in Rusia pentru prima oara dupa 1959, pe fondul unei profunde crize diplomatice intre Moscova si Londra, informeaza vineri AFP. Relatiile intre Rusia si Marea Britanie - tari pe pozitii opuse in principalele dosare internationale…

- Tensiunile dintre Rusia și Statele Unite nu inceteaza sa creasca in ultimele saptamani, dupa ce comunitatea internaționala a fost scindata de otravirea agentului dublu Serghei Skripal, in Marea Britanie. Cateva state raman imparțiale, dar exista deja un front care acuza statul condus de președintele…

- LIVE TEXT Simona Halep – Krystina Pliskova, in turul II de la Indian Wells 2018. Liderul mondial are parte de un traseu infernal. Simona Halep va juca in turul 2 contra Kristynei Pliskova (77 WTA), care a trecut miercuri dimineața, in primul tur, de o jucatoare venita din calificari, chinezoaica Ying-Ying…

- In comitatul Wiltshire, din sudul Angliei, la un spital local a fost adus cu simptome de otravire cu o substanța necunoscuta un pacient in varsta de 67 de ani. Victima este un fost ofițer GRU (serviciul de informații militar al Rusiei), colonelul in rezerva Serghei Skripal, care in 2006 a fost condamnat…

- Presedintele finlandez in exercitiu, Sauli Niinisto, a castigat duminica, din primul tur, alegerile prezidentiale, cu peste 60% din voturi, potrivit rezultatelor partiale difuzate de ministerul Justitiei, dupa numararea a 85% din buletine, transmite AFP."Sunt surprins si miscat de aceasta…