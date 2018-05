Stiri pe aceeasi tema

- "Pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, la kilometrul 36, pe sensul catre Capitala traficul se desfasoara ingreunat, doar pe banda de urgenta, din cauza unei tamponari in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism", anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.…

- CSM Bucuresti devine o forta si in tenisul din Romania. Dupa ce recent Sorana Cirstea s-a alaturat echipei alb-albastre (unde le are colege pe Irina Begu si Monica Niculescu), ”tigrii” l-au legitimat pe tenismenul Dragos Dima, a doua racheta a tarii si titular in echipa de Cupa Davis a Romaniei.…

- La 100 de ani distanța de unirea Romaniei cu Basarabia , moldoveanca Irina Rimes a acceptat sa ne povesteasca cat de mult ar ajuta-o sa se revina la tratatul din 1918 pentru ca astfel …ar scapa de birocrație. Irina Rimes a fost in depresie in primele luni de viața in Capitala. Inca de pe vremea cand…

- Vremea in Bucuresti pe 20 martie 2018. Vremea se mentine extrem de rece in Capitala, la inceputul acestei saptamani. Temperaturile minime vor cobori sub 0 grade si vor fi ninsori. Potrivit ANM, luni, in Capitala, vremea se va mentine deosebit de rece; temperatura maxima va fi de 0…1 grad, iar cea minima…

- Un barbat de 27 de ani a fost oprit cu focuri de arma de politistii din Bucuresti dupa ce ar fi refuzat sa opreasca la semnul acestora si ar fi lovit o masina de politie. Ulterior, tanarul ar fi primit sprijin din partea mai multor rude, inarmate cu arme albe si alte obiecte contondente.

- Mai exact, paparazzii l-au surprins pe Adrian Alexandrov in timp ce incerca sa iși ocupe timpul in lipsa iubitei sale, Elena Udrea, scrie spynews.ro. Așa ca, in timp ce blondina politicii romanești se relaxa, la soare, in Costa Rica, tanarul om de afaceri lupta cu nameții de la volanul mașinii de…

- Circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta - Bucuresti a fost oprita la ora 16.00 la km 193, intre Constanta si Cernavoda. Dupa cateva ore, din cauza viscolului, autostrada a fost inchisa in totalitate.

- Autostrada A2 a fost inchisa luni dupa-amiaza pe sensul catre Bucuresti din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate mai multe utilaje de deszapezire, anunta Politia conform News.ro . “Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera pe sensul…