Serghei Lavrov, profund jignit că nu a fost lăsat cu „aparatul de propagandă rus” în New York - Reacție halucinantă Moscova "nu va ierta" Statele Unite pentru faptul ca au refuzat sa elibereze vize jurnalistilor rusi care il insotesc pe seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, luni si marti la ONU, a declarat duminica ministrul rus inainte de plecarea sa la New York"Nu vom uita, nu vom ierta", a avertizat Lavrov in fața presei și a denunțat decizia „lașa” a Washingtonului, potrivit AFP, citata de agerpres.ro.„Țara care se numește cea mai libera și cea mai dreapta s-a comportat laș și stupid. Fiți siguri ca nu vom uita sau ierta”, a declarat Lavrov.⚡️ FM #Lavrov on the non-issuance of US visas to Russian journalists… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Moscova "nu va ierta" Statele Unite pentru faptul ca au refuzat sa elibereze vize jurnalistilor rusi care il insotesc pe seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, luni si marti la ONU, a declarat duminica ministrul rus, inainte de plecarea sa la New York, scrie Agerpres citand AFP."Nu vom uita, nu vom…

- Evan Gershkovich, reporterul Wall Street Journal arestat in Rusia sub acuzația de spionaj, a pierdut apelul impotriva arestarii și detenției sale in fosta inchisoare KGB unde este ținut in așteptarea procesului. Audierea a fost efectiv procedurala, acoperind modul in care ar trebui sa fie deținut inainte…

- Ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, a declarat vineri ca Washingtonul a amenintat cu represalii Moscova dupa arestarea unui jurnalist de la Wall Street Journal (WSJ), Evan Gershkovich, pentru spionaj si a sugerat ca poate ar fi timpul canumarul jurnalistilor americani care activeaza in Rusia…

- Secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a raspuns solicitarii ziariștilor de a comenta informațiile despre reținerea unui cetațean american la Ekaterinburg, scrie Meduza. Jurnalistul Evan Gerșkovici, corespondentul The Wall Street Journal, a fost arestat de FSB și acuzat…

- Incercarile Ucrainei de a recupera peninsula Crimeea, anexata de Rusia in anul 2014, ar putea conduce la folosirea armelor nucleare de catre armata rusa, a avertizat vineri vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, relateaza agentia EFE, conform Agerpres."Daca vorbim…

- Peste doua saptamani, Rusia ar urma sa preia președinția Organizației Națiunilor Unite. Analiștii atrag atenția ca, in situația in care Kremlinul ajunge la conducerea consiliului, sprijinul global pentru Ucraina ar putea fi puternic afectat. In tot acest timp, din ce in ce mai multe voci cer eliminarea…

- Occidentul inarmeaza si sprijina Kievul, deci este complice la „atacul” comis joi, 2 martie, de grupul de „sabotori ucraineni” in regiunea rusa Briansk, a denuntat vineri, 3 martie, Ministerul rus de Externe intr-un comunicat citat de EFE, transmite Agerpres. „Crimele din regiunea Briansk au fost comise…

- Amenințarile impotriva Republicii Moldova, venite din partea Rusiei, „nu trebuie deloc neglijate”, afirma președintele Klaus Iohannis, intr-o declarație transmisa de Președinția Romaniei. Șeful statului roman a transmis aceasta declarație la data de 15 februarie 2023, la doua zile dupa ce președinta…