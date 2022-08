Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider WTA Serena Williams a anuntat, marti, ca se desparte de tenis, ea precizand ca a inceput "numaratoarea inversa" in ceea ce priveste retragerea sa. Williams a postat in social media imagini cu aparitia sa din revista Vogue, numarul pe septembrie, in care a scris un editorial despre relatia…

- Soția fotbalistului Mauro Icardi de la PSG, argentinianca Wanda Nara (35 de ani), profita de vara pentru a se relaxa in cunoscuta stațiune iberica Ibiza. Frumoasa impresara nu a ratat ocazia de a publica o poza din Ibiza, pentru a demonstra inca o data cat de bine arata. In schimb, soțul sau, Mauro…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams (40 de ani) a vorbit despre eșecul de la Wimbledon 2022. Fostul lider WTA spune ca nu se gandește la retragere și vrea sa joace la US Open 2022. „A fost o batalie lunga, dar cu siguranta ca m-am simtit mai bine decat anul trecut, astfel ca e un start bun.…

- Serena Williams a fost eliminata inca din primul tur la Wimbledon. Jucatoarea americana de tenis a fost eliminata, marti seara, de frantuzoaica Harmony Tan, scor 7-5, 1-6, 7-6 (10/7). Meciul a durat trei ore si 10 minute. In turul doi, Harmony va evolua cu spaniola Sara Sorribes Tormo (locul 45 WTA).…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (locul 19 WTA si cap de serie numarul 4) a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare, dupa ce s-a retras, vineri, inaintea semifinalelor turneului de categorie WTA 250 de la Bad Homburg. „Imi pare rau ca a trebuit sa ma retrag astazi, inainte…

- Cand starurile tenisului lasa racheta trec la birou pentru a scrie povești pentru copii. Trei proiecte au fost anunțate deja pentru 2022 de Bianca Andreescu, Serena Williams și Ashleigh Barty, transmite L’Equipe.fr. Jucatoare Bianca Andreescu, nascuta in Canada, ambii parinți fiind romani, in varsta…

- Antrenorul celor de la Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf, este din nou tata. Noua iubita a antrenorului, Corina Caciuc, a nascut, joi dimineața, un baiețel. Va prezentam prima fotografie a lui Reghe cu bebelușul. Laurențiu Reghecampf mai are doi baieți: Luca, fiul pe care il are cu prima lui…

- Britney Spears a anuntat ca a pierdut sarcina pe care o anunțase in urma cu o luna. „Cu profunda tristete trebuie sa anuntam ca am pierdut miraculosul nostru copil din primele etape ale sarcinii”, conform mesajului postat pe Instagram. Vedeta in varsta de 40 de ani a precizat ca alaturi de Sam Asghari…