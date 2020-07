Stiri pe aceeasi tema

- Incidente violente au marcat vineri la Belgrad cea de-a patra seara de manifestatii contra modului in care autoritatile sarbe gestioneaza pandemia. Protestatarii au aruncat cu pietre in directia fortelor de ordine care aparau intrarea in cladirea Parlamentul Serbiei, noteaza France Presse. Majoritatea…

- Dialogul intre Serbia si Kosovo urmeaza sa fie reluat duminica, prin videoconferinta, si joi, in mod fizic, la Bruxelles, a anuntat vineri Palatul Elysee, la finalul unui summit al Balcanilor prin videoconferinta prezidat de Emmanuel Macron si Angela Merkel, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Franta…

- Serbia si Kosovo vor relua dialogul in aceasta saptamana, printr-un summit virtual care va avea loc vineri, urmat de o intalnire intre presedintele sarb Aleksandar Vucic si prim-ministrul kosovar Avdullah Hoti, duminica, la Bruxelles, sub egida Uniunii Europene, Frantei si Germaniei, transmite AFP.…

- Presedintele Serbiei, Aleksandr Vucici, si premierul din Kosovo, Avdullah Hoti, se vor deplasa la Bruxelles, pentru reluarea dialogului bilateral, sub egida diplomatiei europene, informeaza cotidianul Le Figaro potrivit Mediafax.Este vorba de prima intalnire din anul 2018 pana acum in cadrul…

- Presedintele kosovar Hashim Thaci a acuzat vineri justitia internationala ca "rescrie istoria" dupa punerea sa sub acuzare la Haga de procurorii speciali pentru crime de razboi comise in timpul conflictului cu Serbia, relateaza AFP. Thaci a anuntat pe Facebook ca a ajuns cu avionul la Tirana pe drumul…

- Presedintele sârb Aleksandar Vucic s-a declarat convins vineri ca tara sa va deveni membru deplin al Uniunii Europene pâna în 2026, în urma unei întâlniri cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza Agerpres citând agenția DPA.Dupa…

- Intarit de victoria clara a partidului sau in alegerile legislative, presedintele sarb Aleksandr Vucic incepe luni o serie de discutii menite sa relanseze dialogul cu Kosovo, aflat intr-un punct mort de peste un an, relateaza AFP. Diferendul care opune Belgradul si fosta sa provincie sudica este unul…

- Emisarul american pentru Serbia si Kosovo, Richard Grenell, a declarat luni ca Belgradul si Pristina au acceptat o intalnire la Casa Alba pentru a incerca relansarea dialogului blocat de peste un an, noteaza AFP. Reuniunea a fost anuntata pe Twitter de Richard Grenell, emisarul numit de presedintele…