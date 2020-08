Stiri pe aceeasi tema

- Serbia relaxeaza restricțiile legate de evenimente culturale. S-au deschis teatrele și cinematografele, dar in condiții de pandemie: cu un numar restrans de spectatori, toți cu masca. In unele cazuri, inclusiv actorii poarta maști. The post Serbia relaxeaza restricțiile legate anumite evenimente. Ce…

- Dupa patru luni, Rusia deschide cinematografele si reia zborurile internationale. Au fost impuse masuri stricte de protectie, dar nu au fost respectate intocmai. Rusia este pe locul patru in clasamentul celor mai afectate tari din lume de COVID-19, scrie Mediafax.In cazul cinematografelor,…

- Anul trecut, Primaria Brașov a inceput modernizarea Cinematografului Astra. Lucrarile au fost finalizate de curand, iar centrul cultural a fost prezentat presei astazi. Prin aceasta investiție s-au creat doua spații noi pentru activitațile culturale și sociale. In primul rand, exista o sala de cinema,…

- Grecia a relaxat, luni, restrictiile antiepidemice impuse hotelurilor, in contextul planului de initiere a sezonului estival in doua saptamani, relateaza agentia Associated Press. Masurile antiepidemice au...

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat joi ca restrictiile legate de coronavirus vor fi relaxate incepand din 1 iunie, in timp ce controversele legate de incalcarea acestora de catre cel mai apropiat consilier al sau continua, relateaza Reuters.

- In Ungaria se vor redeschide, de joi, cinematografele si teatrele in aer liber, precum si piscinele si stadioanele de fotbal, dar cu masuri stricte impotriva raspandirii coronavirusului, relateaza Agerpres.Tot de joi sepot juca partide de fotbal sau desfasura alte evenimente sportive cu prezentapublicului,…

- Restaurantele, barurile si cafenelele din Bulgaria se pot redeschide la intreaga capacitate incepand de luni, au anuntat autoritatile de la Sofia. Ministrul Sanatatii, Kiril Ananiev, a emis marti seara un ordin in acest sens, informeaza Agerpres, conform Reuters. Odata cu localurile de alimentatie publica,…