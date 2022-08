Șerban Holding achiziționează patru noi baze de depozitare a cerealelor Grup Șerban Holding, companie antreprenoriala romaneasca activa in mai multe domenii din agricultura, a achiziționat patru noi baze de depozitare a cerealelor in județul Bacau. In urma acestei tranzacții, Grup Șerban iși extinde capacitațile de depozitare cu 48.530 de tone, o creștere cu 40%, și ajunge la o capacitate totala de depozitare de 167.000 tone, potrivit unui comunicat. „Extinderea capacitaților de depozitare reprezinta o componenta importanta a investițiilor Grup Șerban pe termen mediu și lung. In contextul conflictului din Ucraina, care perturba fluxurile de aprovizionare cu cereale,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

