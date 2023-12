Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova și CFR Cluj se infrunta in aceasta seara, pe „Ion Oblemenco”, in derby-ul etapei din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Vezi AICI programul și rezultatele etapei #18 din Liga 1! Universitatea Craiova - CFR…

- Oțelul Galați primește duminica, de la ora 17:30, vizita celor de la CS Universitatea Craiova, intr-o partida din runda cu numarul 17 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Oțelul Galați - CS Universitatea Craiova, live de la 17:30…

- Sepsi Sfantu Gheorghe o infrunta in aceasta dupa-amiaza pe Petrolul Ploiești, de la 16:45, intr-o partida contand pentru runda #15 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Vezi AICI rezultatele și programul etapei #15 din prima liga.…

- Poli Iași primește vineri, de la ora 18:00, vizita celor de la Oțelul Galați, intr-o partida care deschide runda cu numarul 15 din Superliga, ultima a turului sezonului regular. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 2, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. ...

- Chelsea și Brentford se infrunta astazi de la 14:30, in etapa #10 din Premier League. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 1. ...

- Oțelul Galați și Hermannstadt se intalnesc azi, in etapa #14 a Superligii. Partida va incepe la ora 14:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 2, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Oțelul Galați va gazdui partida cu Hermannstadt, dupa ce etapa trecuta a reușit o remiza alba pe terenul…

- Napoli și Fiorentina se dueleaza in aceasta seara, de la ora 21:45, intr-un duel contand pentru runda a opta din Serie A. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 3 și Prima Sport 3. ...

- Desparțite de un singur punct in clasament, Atalanta și Juventus se intalnesc, de la ora 19:00, in etapa a șaptea din Serie A. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 3. ...