Ajuns la un moment dat printre „tricolorii” mari, Florin Ștefan nu mai prinde prima echipa la Sepsi. Șefii clubului fac totul pentru a-l readuce pe fundașul de 23 de ani in atenția echipelor care il urmareau in vara. Om de baza in echipa lui Mirel Radoi la Euro in vara, Florin Ștefan nu trece printr-un moment prielnic. Fundașul stanga de 23 de ani a pierdut echipa la Sepsi, fiind doar rezerva la meciurile cu Astra din Cupa Romaniei și FCSB in campionat. ...