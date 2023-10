Sepsi OSK Sf.Gheorghe a pierdut, marți, in deplasare, cu scorul de 1-0, in fața divizionarei secunde Corvinul Hunedoara, intr-un meci din cea de-a doua etapa a Cupei Romaniei la fotbal, Grupa A. Unicul gol al partidei a fost marcat de Antoniu Manolache, in minutul 53. In prima etapa, Sepsi, deținatoarea trofeului, terminase la egalitate, scor […] Articolul Sepsi pierde la Hunedoara in Cupa... Source