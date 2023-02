Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul o duce atat de rau incat a inceput sa consume și bani pe care nu se știe daca-i va incasa. Pentru ca nu se descurcau sa suporte cheltuielile curente, prahovenii au cesionat drepturi TV pe care s-ar putea sa le incaseze la vara. "S-ar putea", fiindca banii aceia le vor fi platiți doar cluburilor…

- Etapa a 24-a din SuperLiga de fotbal a debutat vineri, 3 februarie, cu intalnirile: Chindia Targoviște – UTA Arad 2-1 și U Craiova 1948 – Universitatea Cluj 5-0. Sambata, 4 februarie, s-au disputat meciurile: AFC Hermannstadt – FC Argeș 1-1 și Rapid București – FC Voluntari 4-1. Duminica, 5 februarie,…

- In Superliga de fotbal, vineri, sunt programate primele meciuri din etapa cu numarul 24, Chindia Targoviște-UTA Arad (ora 17.00) și FC Universitatea Craiova 1948-Universitatea Cluj (ora 20.00). Runda va continua, sambata, 4 februarie, cu partidele AFC Hermannstadt-FC Argeș Pitești (ora 14.30) și Rapid-FC…

- Trei jucatori de la Chindia Targoviște au fost incluși de Liga Profesionista de Fotbal in echipa ideala a etapei a 23-a a Superligii. Dupa victoria cu Petrolul Ploiești (2-1), formația dambovițeana a oferit cei mai mulți componenți in „11-le” ideal al rundei, fiind vorba de Catalin Cabuz (portar), Modestas…

- Campioana Romaniei la baschet feminin, ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe s-a calificat in „optimile" FIBA EuroCup, faza in care intalnește echipa franceza LDLC Asvel Feminin Lyon. Prima manșa s-a disputat miercuri, 25 ianuarie, in deplasare la Lyon, unde gazdele s-au impus cu 91-76 (FOTO). Returul este…

- Universitatea Craiova a invins categoric Chindia Targoviște, scor 3-0, in etapa a 21-a a SuperLigii. Formația antrenata de Toni Petrea a evoluat mai mult de o repriza in inferioritate numerica.

- Etapa a 20-a din SuperLiga de fotbal a inceput vineri, 9 decembrie, cu jocul dintre Sepsi OSK Sfantu Gheorghe și FC Voluntari, incheiat nedecis, 1-1 (FOTO, cu covasnenii in echipament roșu-alb). Gazdele n-au mai reușit sa repete/sa-și apropie victoria din Cupa Romaniei, 4-0, cu care s-au calificat de…

- Etapa a 3-a, ultima, din grupele Cupei Romaniei la fotbal are loc in perioada 6-8 decembrie, meciurile grupei A disputandu-se marți, 6 decembrie: Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – FC Voluntari 4-0 (FOTO), Petrolul Ploiești – U Craiova 1948 0-1 și Unirea Slobozia – Dinamo București 3-3. Pe locul 1 a terminat…