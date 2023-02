Stiri pe aceeasi tema

Meciurile etapei a 25-a a Superligii de fotbal au loc de vineri pana luni, informeaza Agerpres.

Formatia CFR Cluj este din nou lider in Superliga, dupa ce a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa Farul Constanta, in etapa a XXII-a, informeaza News.ro.

Formatia Chindia Targoviste a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut, luni, pe teren propriu, in compania echipei FC Arges, in etapa a XXII-a a Superligii, informeaza News.ro.

Formatia Universitatea Cluj a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa FC Voluntari, intr-un meci din etapa a 22-a a Superligii, prima din acest an.

FC Argeș a terminat la egalitate partida cu CS Mioveni de duminica din cadrul etapei a XXI-a din Superliga de fotbal.

Petrolul Ploiesti a invins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 2-0 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 19-a a Superligii de fotbal.

CFR Cluj a invins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 3-2 (2-1), miercuri seara, in deplasare, la Medias, intr-un meci restant din etapa a 6-a a Superligii de fotbal.

Chindia Targoviste a terminat la egalitate cu Universitatea Craiova, 1-1 (0-1), marti seara, pe teren propriu, la Ploiesti, intr-un meci restant din etapa a 6-a a Superligii de fotbal, informeaza Agerpres.