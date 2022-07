Sepsi, cu un pas în turul trei preliminar al Conference League. Victorie cu Olimpija Ljubljana Sepsi Sfantu Gheorghe a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa slovena Olimpija Ljubljana, in prima mansa a turului doi preliminar al Conference League. Slovenii au deschis scorul prin Sesler, in minutul 4. Sepsi a restabilit egalitatea prin Ștefanescu, in minutul 45+4. Echipa covasneana a intrat in avantaj prin golul marcat de Nicolae Paun, din minutul 84. Karamatic a inscris in propria poarta in minutul 90+3. Au evoluat echipele: Sepsi: Niczuly – Dimitrov, Balasa, Mitrea, Ispas (Dumitrescu ’65) – Aganovici (Rodriguez ’77), Paun, Stefanescu – Golofca (Damascan ’65), Rondon… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

