Stiri pe aceeasi tema

- Suporterii U Cluj au afișat un banner pe Cluj Arena, prin care ii transmit lui Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, sa termine o data gazonul, pentru ca echipa trebuie sa joace acasa. ”In urma comunicatului publicat ieri de Șepcile Roșii, indirect, suporterii Universitații Cluj-Napoca…

- Lucrarile la noul gazon de pe Cluj Arena sunt in grafic, deși vremea este nefavorabila in aceste zile. Pe langa schimbarea gazonului, in curand Consiliul Județean va face și lucrari de modernizare și reparații la stadion, susține Alin Tișe.

- Consiliul Judetean (CJ) Cluj anunta ca au fost puse in vanzare biletele pentru meciurile de pe Cluj Arena ale Campionatul European de Fotbal U21, din perioada 22 iunie-2 iulie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Universitatea Cluj iși disputa meciurile din Liga 1 la Mediaș din cauza faptul ca gazonul de pe Cluj Arena s-a transformat intr-o mare mocirla la ultimul meci jucat impotriva Rapidului. Ulterior, suporterii i-au transmis președintelului Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, ca „iși joaca ultima carte”.

- Peluza "Șepcile Roșii" a transmis o scrisoare deschisa catre Președintele Consiliului Județean in privința starii gazonului de pe Cluj Arena și a lucrarilor de schimbare a suprafeței de joc cu urmeaza sa aiba loc.

- Ca și Universitatea Cluj, UTA incearca sa scape de gazonul prost de pe propriul stadion. „Șepcile roșii” au anunțat deja ca parasesc „Cluj Arena” și intenționeaza sa joace la Mediaș urmatoarele partide de campionat.

- Universitatea Cluj este nevoita sa dispute urmatoarele meciuri de acasa la Mediaș, din cauza starii dezastruoase a gazonului de pe Cluj Arena. La ultimul meci disputat pe stadionul clujean, cu Rapid, toata țara a vazut in loc de fotbal un spectacol in mocirla. A fost un meci de lupta, nu de fotbal,…

- Ultimele meciuri pe Cluj Arena au fost un chin atat pentru jucatorii Universitații, cat și pentru adversari, iar spectacolul fotbalistic a avut de suferit din cauza gazonului care se afla intr-o stare deplorabila.