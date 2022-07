Stiri pe aceeasi tema

- FC Argeș a invins-o pe UTA, scor 2-0, in prima etapa a sezonului de Liga 1. Alexandru Ișfan (22 de ani), mijlocașul piteștenilor, a fost urmarit din tribune de reprezentanții celor de la CS Universitatea Craiova. Alexandru Ișfan este una dintre principalele ținte ale oltenilor in aceasta perioada de…

- Fundașul venit in aceasta vara de la Universitatea Craiova, Marius Constantin, este conștient de importanța meciului cu UTA: ”Tratam fiecare meci doar la victorie!” ”Imi doresc sa fiu sanatos și sa am evoluții cat mai bune in cadrul echipei. Sunt sigur ca daca vom presta un joc solid și cu o atitudine…

- Sezonul 2022 – 2023 al primei divizii de fotbal din Romania, redenumita Superliga, debuteaza azi, 15 iulie. Derby-ul primei etape este CFR Cluj – Rapid, programat sambata, 16 iulie, de la ora 21:30. Programul primei etape: Vineri: ora 18.30: Hermannstadt – CS Mioveni ora 21.30: Universitatea Craiova…

- Adnan Guso (46 de ani), fost portar bosniac care a jucat in Liga 1, a prefațat meciul pe care țara sa il joaca impotriva Romaniei in Liga Națiunilor. Bosnia -Romania este marți, 7 iunie. Partida este programata de la 21:45 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Antena 1 Guso e primul goalkeeper…

- Eveniment de exceptie, respect pentru clubul alb-violet! A fost sarbatoare in weekend pentru clubul din Trivale. FC Argeș a sarbatorit 50 de ani de cand echipa a primit titlul de Campioana a Romaniei. In sezonul 1971-1972, vulturii ieșeau invingatori de pe Stadionul ”23 August” din București, dupa meciul…

- FC Argeș a pierdut returul din semifinalele Cupei Romaniei, cu FC Voluntari. Echipa din Trivale a fost invinsa de ilfoveni cu 1-0. Citește și:FC Argeș: Motivați pentru calificarea in finala Cupei Romaniei! Partida dintre FC Argeș și FC Voluntari din returul semifinalelor Cupei Romaniei, disputatul…

- CFR Cluj a facut spectacol pe stadionul „Nicolae Dobrin”: echipa pregatita de Dan Petrescu s-a impus cu 6-0 in fața celor de la FC Argeș (etapa a opta din play-off) și a mai facut un pas spre un nou titlu de campioana a Romaniei.

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca lupta la titlu in acest sezon nu va fi incheiata daca formatia sa pierde partida cu Universitatea Craiova, dar a recunoscut ca in aceasta situatie sansele vor scadea. „Suntem constienti de importanta…