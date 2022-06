Stiri pe aceeasi tema

- Forte ucrainene care apara orasele Lisiceansk si Sievierodonetk sunt pe pucntul de a fi incercuit, dupa saptamani de confruntari armate, sustine miercuri, la televiziunea rusa, un reprezentant separatst prorus, locotenent-colonelul Andrei Marociko, relateaza AFP.

- Armata rusa provoaca „distrugeri catastrofale” la Lisiceansk, un oras vecin cu Severodonetk, in Donbas (est), a anuntat marti guvernatorul regiuniii Luhansk, Serhii Haidai, relateaza AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 109. Ultimul bilant neoficial arata ca peste 32.000 de militari rusi au murit, pana in prezent, in razboiul din Ucraina. Fortele ruse continua bombardamentele in estul Ucrainei pentru a controla intreaga regiune Donbas.

- Este a 95-a zi de razboi in Ucraina. Statul invadat de Rusia este intr-o cursa impotriva timpului pentru a salva regiunea estica Donbas, artileria și raidurile aeriene ale armatei ruse fiind principala amenințare care ar putea influența cursul razboiului. Rușii ataca in continuu Severodonețk, una dintre…

- Luptele grele continua in estul Ucrainei in jurul oraselor Severodonetk si Lisiceansk din regiunea Lugansk, relateaza duminica dpa, citand autoritatile ucrainene, relateaza Agerpres. Pozitii ale trupelor ucrainene din zona aflata de-a lungul intregii linii a frontului sunt bombardate de artileria rusa,…

- Marți, oficialii ucraineni au anuntat ca au avut loc noi bombardamente rusesti in estul Ucrainei, zona unde se concentreaza acum ofensiva rusa, in timp ce o coloana lunga de vehicule militare a fost reperata din satelit in regiunea rusa Rostov, indreptandu-se spre Donbas. Ucrainenii iși pun speranțe…

- Oficialii ucraineni au anuntat marti ca au avut loc noi bombardamente rusesti in Donbas, zona din estul Ucrainei pe care se concentreaza acum ofensiva rusa, in timp ce o coloana lunga de vehicule militare a fost reperata din satelit in regiunea rusa Rostov indreptandu-se catre Donbas, relateaza CNN.…

- Separatisti ucraineni pro-rusi din Donbas anunta joi ca detin controlul asupra aproape intregii regiuni ucrainene Lugansk si a peste jumatate din regiunea Donetk, in contextul in care Rusia a facut din cucerirea acestor regiuni din estul Ucrainei prioritatea sa in razboi, revendicari care nu au putut…