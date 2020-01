Stiri pe aceeasi tema

- Ambii politicieni s-au stabilit in Belgia, iar autoritatile de la Madrid au incercat sa obtina extradarea lor pentru implicarea in organizarea referendumului pentru secesiune din 2017 si in proclamarea secesiunii, acte considerate de Spania ilegale."Este o zi istorica pentru noi", a declarat…

- Parlamentul European i-a autorizat vineri pe liderii separatisti catalani Carles Puigdemont si Antoni Comin, alesi eurodeputati in urma scrutinului din luna mai, sa se acrediteze provizoriu incepand din ianuarie 2020, transmit AFP si Reuters. Formalitatile de acreditare vor fi finalizate…

- Condamnat în octombrie la o pedeapsa de 13 ani de închisoare pentru revolta și delapidare de fonduri publice, independentistul catalan Oriol Junqueras, ales în mai în Parlamentul European, ar fi trebuit eliberat, a apreciat joi justiția europeana, potrivitRador care citeaza France…

- Mii de susținatori ai independenței catalane s-au adunat sambata la Barcelona pentru concerte și mitinguri, fluturand steagurile separatiste și scandand „libertatea prizonierilor politici”, unii dintre ei confruntandu-se cu poliția, cu o zi inainte de alegerile din Spania, potrivit Reuters, scrie…

- Politicienii catalani Antonio Comin si Luis Puig au fost arestati in Belgia si ulterior eliberati conditionat dupa ce Spania a emis o cerere de extradare pe numele lor, a anuntat vineri Parchetul din Bruxelles, potrivit dpa. Madridul s-a adresat instantei in cazul mai multor separatisti…

- Marea Britanie a cerut mai multe detalii privind mandatul european de arestare emis de Curtea Suprema a Spaniei pe numele Clarei Ponsati, una din liderii separatiști catalani, se arata într-un document britanic publicat de autoritațile spaniole, relateaza Mediafax citând Reuters. Într-un…

- Pe numele Clarei Ponsati, care este si scotiana, fusese emis de catre justitia spaniola un mandat european de arestare pentru "nesupunere", acelasi delict pentru care mai multi lideri separatisti catalani au fost condamnati la pedepse cu inchisoarea in urma tentativei esuate de secesiune a Cataloniei…

- Curtea Suprema a Spaniei a emis marți noi mandate de arestare pe numele a trei lideri separatiști catalani care au parasit Spania dupa referendumul din 2017 privind independența Cataloniei, informeaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Vești uriașe! Se dau bani de la stat Mandatele…