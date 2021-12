Stiri pe aceeasi tema

- Anca Elena Stefan, managerul Institutului National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan”, a fost condamnata miercuri de Tribunalul Bucuresti la 9 luni inchisoare cu suspendare, intr-un dosar de fraude cu fonduri europene legat de derularea unui proiect intitulat „Anotimpuri la borcan”. Potrivit deciziei…

- Curtea de Apel Bacau a pronuntat o sentinta definitiva in cazul lui Stefan Bocancea, in varsta de 40 de ani, din Piatra Neamt, un individ care a pus la cale un plan diabolic, provocand o explozie in locuinta in care se afla impreuna cu fiul de doar 7 ani.Barbatul dorea sa se razbune pe fosta sotie,…

- Un judecator federal l-a condamnat miercuri, 17 noiembrie, pe Jacob Chansley, cunoscut sub numele de „Samanul QAnon”, celebru pentru costumul cu coarne purtat la revolta de la Capitoliul SUA din ianuarie, la trei ani și cinci luni de inchisoare pentru implicarea in atacul sustinatorilor fostului presedinte…

- Fostul primar Gheorghe Nichita va fi eliberat in cursul zilei de azi din inchisoare. Magistratii au respins ca nefondata contestatia procurorilor la decizia Judecatoriei Botosani de liberarea conditionata a fostului edil. CITESTE SI: Gheorghe Nichita, cu un picior afara din puscarie: I s-a aprobat…

- Sorin Blejnar a fost eliberat condiționat din inchisoare. Fostul șef ANAF, in perioada Guvernului condus de Emil Boc, executa o pedeapsa de 5 ani de inchisoare pentru fapte de corupție. Tribunalul Ilfov a admis vineri contestația depusa de Blejnar, impotriva sentinței Judecatoriei Sectorului 4 din 26…