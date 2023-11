Stiri pe aceeasi tema

- O cunoscuta profesoara din județul Gorj a murit aseara. Rodica Banciu era de ani de zile dascal la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, din Targu Jiu. Aceasta a predat limba franceza. Instituția a mai pierdut, recent, un reputat dascal in activitate. Este vorba de Elena Roata, care a lucrat mai multe…

- Brianna Coppage era profesoara de Limba engleza la un liceu din Missouri. Ea a fost suspendata din funcție dupa ce reprezentanții școlii au decis ca ea nu mai poate fi un model pentru elevii ei, deoarece realiza conținut pentru adulți pe platforma OnlyFans.

- Teodora Bentz, cunoscuta profesoara de limba și literatura romana, originara din Focșani, este noul director al Palatului Național al Copiilor din București. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul instituției sus menționate, prof.dr. Teodora Bentz este profesor de limba și literatura romana la…

- Am intalnit-o pe Cecilia Covrig in biroul sau de la etajul 5 al Spitalului de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Mi-a povestit cum a ridicat acest spital de la nivelul „minus doi”, despre inceputurile sale in business, despre amețitoarele provocari din Romania de dupa 1989 și despre cat de singur este,…

- Curioasa, creativa, comunicativa și dornica de a invața lucruri noi, Oana Andone a studiat limba japoneza. In anii de liceu a inceput sa fie atrasa de complexitatea și de frumusețea acesteia și, pe masura ce a continuat sa studieze și sa descopere mai multe despre Japonia, pasiunea pentru aceasta limba…

- Un barbat din raionul Caușeni a fost condamnat la 9 ani de inchisoare, dupa ce a ucis in bataie un consatean cu care a servit bauturi alcoolice. Sentința a fost pronunțata zilele trecute de magistrații Judecatoriei Caușeni, transmite Deschide.md . Potrivit materialelor cauzei, totul s-a produs acum…

- Inspectorul școlar general al județului Dambovița s-a balbait doua minute pana cand nu a mai putut sa spuna nimic și a lasat microfonul jos. Profesoara de limba franceza, Adriana Tudose nu a reușit sa lege doua propoziții in limba romana! Cadrul didactic care reprezinta Ministerul Educației in județ…